Накануне филаретовского "собора" Варфоломей прислал на Украину гонца

Митрополит константинопольского патриархата Макарий Павлидис прибыл в Луцк к раскольническому митрополиту Михаилу Зинкевичу. Формально - по приглашению последнего. Однако ранее в СМИ сообщалось, что Зинкевич может перейти на сторону Михаила Денисенко-Филарета, который собирается восстановить киевский "патриархат" на соборе 20 июня.

Зинкевич является одной из наиболее влиятельных фигур в среде украинских раскольниов, и для Фанара важно, чтобы он не поддержал Денисенко. По мнению эксперта Александра Вознесенского, этим и вызван визит Макария Павлидиса.

"Даже Варфоломей испугался и прислал к Зинкевичу митрополита перед собором, пытаясь убедить его не поддерживать Филарета", – написал он в Facebook.

Интересно, что месяц назад в Мариуполь приезжал посланник Фанара Даниил Зелинский, который в прошлом году занимался объединением раскольников в статусе экзарха. Как он сам написал, он привез "финансовую помощь" Сергею Горобцову, который позиционирует себя как митрополита киевского "патриархата".

Вознесенский опубликовал большой материал, в котором описал, почему именно сейчас Денисенко-Филарет решил пойти в атаку. По его данным, это связано с возвращением на важные посты людей экс-министра финансов американки Натальи Яресько, которая является сторонницей киевского "патриархата" и бывшей сотрудницей Госдепа США. Ее брат Джон Яресько организовывал встречи Денисенко с сенатором Джоном Макккейном. Теперь связанные с нею люди занимают на Украине посты по оборонной сфере и религии. С нею же Вознесенский связывает появление в списке партии нового президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Святослава Юраша - сына Андрея Юраша, который является главой департамента по делам религий Минкульта, причем Юраш-младший с супругой были замечены в Сети как поклонники сатанинских взглядов и культов, а его жена выражала поддержку Гитлеру.

Противоречия в среде украинских раскольников, таким образом, отражают борьбу кланов в США и их исполнителей на Украине, которая обострилась после прихода Зеленского.

Напомним, раскольники пригрозили Филарету отлучением, если он созовет собор киевского "патриархата" и восстановит его.