Накануне филаретовского "собора" Варфоломей прислал на Украину гонца

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кельвин кляйн кошелек женский вот тут

Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей (2018) | Фото: пресс-служба президента Украины

Накануне филаретовского "собора" Варфоломей прислал на Украину гонца

Митрополит константинопольского патриархата Макарий Павлидис прибыл в Луцк к раскольническому митрополиту Михаилу Зинкевичу. Формально - по приглашению последнего. Однако ранее в СМИ сообщалось, что Зинкевич может перейти на сторону Михаила Денисенко-Филарета, который собирается восстановить киевский "патриархат" на соборе 20 июня.
Читайте также:

Зинкевич является одной из наиболее влиятельных фигур в среде украинских раскольниов, и для Фанара важно, чтобы он не поддержал Денисенко. По мнению эксперта Александра Вознесенского, этим и вызван визит Макария Павлидиса.

"Даже Варфоломей испугался и прислал к Зинкевичу митрополита перед собором, пытаясь убедить его не поддерживать Филарета", – написал он в Facebook.

Интересно, что месяц назад в Мариуполь приезжал посланник Фанара Даниил Зелинский, который в прошлом году занимался объединением раскольников в статусе экзарха. Как он сам написал, он привез "финансовую помощь" Сергею Горобцову, который позиционирует себя как митрополита киевского "патриархата".

Вознесенский опубликовал большой материал, в котором описал, почему именно сейчас Денисенко-Филарет решил пойти в атаку. По его данным, это связано с возвращением на важные посты людей экс-министра финансов американки Натальи Яресько, которая является сторонницей киевского "патриархата" и бывшей сотрудницей Госдепа США. Ее брат Джон Яресько организовывал встречи Денисенко с сенатором Джоном Макккейном. Теперь связанные с нею люди занимают на Украине посты по оборонной сфере и религии. С нею же Вознесенский связывает появление в списке партии нового президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Святослава Юраша - сына Андрея Юраша, который является главой департамента по делам религий Минкульта, причем Юраш-младший с супругой были замечены в Сети как поклонники сатанинских взглядов и культов, а его жена выражала поддержку Гитлеру.

Противоречия в среде украинских раскольников, таким образом, отражают борьбу кланов в США и их исполнителей на Украине, которая обострилась после прихода Зеленского.

Напомним, раскольники пригрозили Филарету отлучением, если он созовет собор киевского "патриархата" и восстановит его.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Накануне филаретовского "собора" Варфоломей прислал на Украину гонца

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, церковь, раскол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети