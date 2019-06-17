Актриса Лена Хиди разочарована смертью Серсеи Ланнистер в "Игре престолов"

Известно, что от финала сериала "Игра престолов" далеко не все поклонники были в восторге. Под петицией о пересъемках восьмого сезона подписались чуть ли не два миллиона пользователей. А теперь оказывается, что недовольны остались и актеры проекта.

Так, актриса Лена Хиди, сыгравшая кровожадную Серсею Ланнистер, в интервью The Guardian призналась: "Я хотела бы лучшей смерти для Серсеи". Правда, она смиренно признает, что авторы шоу вольны поступать с героями так, как им заблагорассудится, но все же она мечтала о чем-то другом, и после прочтения сценария была "выпотрошена".

Напомним, Сергеся Ланнистер погибла вместе со своим братом-близнецом и по совместительству любовником Джейме в подвалах Красного замка, обвалившихся после атаки Дейнерис Таргариен. "Думаю, они (авторы сериала) не могли угодить всем", - оправдывает сценаристов Хиди.