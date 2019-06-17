Экс-замминистра спорта Прикамья получил "условку" за многомиллионное обогащение при реконструкции "Динамо"

Наказаны соучастники экс-министра спорта Прикамья Павла Ляха: его бывший зам Руслан Садченко и два руководителя компании "Технологии и строительство", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Напомним, Лях и Садченко "увели" по фиктивным бумагам 23,6 млн руб. из бюджета во время реконструкции "Динамо". В частности, в актах приёма-передачи при строительстве они "редактировали" объемы выполненных работ, использовали более дешевые стройматериалы, завышая в финансовых документах действительную стоимость работ.

Садченко получил четыре года условно с испытательным сроком в три года со штрафом 600 тыс. руб. и лишением права занимать определённые должности. Предприниматели также получили "условку": четыре с половиной года со штрафом в 750 тыс. руб. и три с половиной года со штрафом в 450 тыс. руб., дополнено наказание испытательным сроком в три с половиной года каждому.

Сам Лях, напомним, получил три года условно.