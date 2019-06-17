Александр Калягин опроверг слухи о своей госпитализации

77-летний актер и режиссер Александр Калягин опроверг информацию о своей госпитализации. При этом он сам упомянул, что находится в одном помещении со своим врачом.

"Мы тут хохочем, - цитирует радиостанция "Говорит Москва" Калягина. - Да вы что, ребятки! Вы чего, обалдели? Вот напротив меня сидит мой лечащий врач, хохочем просто. Всё нормально. Родные мои, успокойтесь. Уже все мне звонят, вы чего?! Спасибо, конечно, за это внимание, но это уже перебор".

Ранее СМИ сообщили о нарушении сердечного ритма у артиста, который вызвал необходимость госпитализации.