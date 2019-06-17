Эксперты не успели провести повторную экспертизу по делу "Седьмой студии"

Экспертный центр Минюста не успел за два месяца закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии".

В апреле была назначена новая экспертиза в рамках дела, обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.

Решение принял Мещанский суд Москвы, согласившись с доводами защиты. Рассмотрение дела отложено на два месяца – до 17 июня.

Сегодня в суд поступило сообщение, что ориентировочный срок окончания экспертизы - вторая половина августа, передает РИА Новости. Слушания были перенесены на 16 августа.

Ранее сообщалось, что в деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемый. Им стал ранее проходивший по делу в качестве свидетеля предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников.

Также отмечалось, что дело разваливается в суде. Так, ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было возвращено в Генпрокуратуру.