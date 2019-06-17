Чиновники Нижневартовска проведут "прямую линию"

Сотрудники администрации Нижневартовска проведут "прямую линию" с горожанами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На вопросы жителей будут отвечать, в частности, замглавы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина (ей можно позвонить по телефону 24-14-10), замглавы, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Максим Коротаев (для связи с ним – номер 41-69-79), замглавы по вопросам муниципального контроля, защиты прав несовершеннолетних Николай Лукаш (24-22-63).

Позвонить чиновникам можно с 12.30 до 13.30 18 июня.