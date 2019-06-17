На Южном Урале на полицейского завели уголовное дело о домогательствах к подчиненным
В Челябинской области в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Факт превышения должностных полномочий был выявлен в ходе оперативных мероприятий.
"Сотрудниками региональной службы собственной безопасности ГУ МВД в ходе оперативных мероприятий выявлен факт превышения служебных полномочий, выразившийся в совершении противоправного деяния в отношении подчиненного личного состава, сотрудником МО МВД России "Чебаркульский" Челябинской области". – сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Материалы были направлены в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера".
В настоящий момент сотрудник полиции уволен по отрицательным мотивам.
"Он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности", - добавили в региональном ГУ МВД.