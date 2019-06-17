14 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

На Южном Урале на полицейского завели уголовное дело о домогательствах к подчиненным

В Челябинской области в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Факт превышения должностных полномочий был выявлен в ходе оперативных мероприятий.

"Сотрудниками региональной службы собственной безопасности ГУ МВД в ходе оперативных мероприятий выявлен факт превышения служебных полномочий, выразившийся в совершении противоправного деяния в отношении подчиненного личного состава, сотрудником МО МВД России "Чебаркульский" Челябинской области". – сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Материалы были направлены в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера".

В настоящий момент сотрудник полиции уволен по отрицательным мотивам.

"Он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности", - добавили в региональном ГУ МВД.

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На Южном Урале на полицейского завели уголовное дело о домогательствах к подчиненным

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Теги: полицейский, уголовное дело, увольнение,



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