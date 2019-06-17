Бидонько: в этом году квартиры получат до 900 обманутых дольщиков Свердловской области

Вице-губернатор Сергей Бидонько отметил, что проблемы обманутых дольщиков - "приоритет его работы", соответствующую координационную комиссию по поручению губернатора он возглавил практически сразу после вступления в должность. Бидонько напомнил, что за 8 лет существования этой комиссии, в правовое поле вернули 61 объект, 10 тыс человек получили "так или иначе" свои квартиры, в том числе в прошлом году 2,5 тыс. человек. В текущем году планируется разобраться ещё с семью проблемными объектами, чтобы свои квадратные метры получили 800-900 человек.

Чиновник назвал конкретные объекты, это Кольцовский дворик и Щербакова, 20 - практически разобрались. Отметим, что "КД" будут достраивать два года, его обещали сдать- к 2021, а застройщики Щербакова, 20 получили реальные тюремные сроки - пять лет они проведут в колонии.

В Арамили, по словам вице-губернатора, работа с застройщиком ведется и будет завершена до конца текущего года, "решение осложняется тем, что там квартиры ещё и в банках заложены, надо их выкупать у финансово-кредитного учреждения". Напомним, там от двух застройщиков "Лоджик-Девелопмент" и "ИГК Лоджик-Девелопмент" пострадали 300 граждан.

"Бухта Квинс - первая очередь этого объекта с учёта (комиссии) снята, но группа дольщиков во главе с председателем кооператива Зилией Булатовой остаются в конфликте, это вопрос для отдельного разбирательства. Ещё 12 человек в Бухте Квинс состоят во 2-й очереди, которую даже не начинали строить", - объяснил вице-губернатор. По словам Бидонько, этих дольщиков "заберут с объекта", чтобы предоставить квартиры по договорённости с Атомстройкомплексом в домах, которые возводит эта компания.

Напомним, бард Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов решили построить посёлок "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены, а в 2017 году после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда и экс-замминистра экономики региона, работы на площадке были возобновлены. Недавно первые дома кооператива введены в эксплуатацию и пайщики получили ключи от своих квартир.

"Каждый объект - сложный набор проблем, тем не менее, мы их решаем", - заявил вице-губернатор.

Напомним, как заявил 4 июня президент РФ Владимир Путин, проблему с обманутыми дольщиками необходимо решить в ближайшие пару лет. "Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик", - сказал глава государства на совещании с членами правительства. При этом Путин отметил, что сделать это необходимо "не обременительным для отрасли способом" и без ущерба объемам жилищного и других видов строительства.