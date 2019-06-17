14 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Анна Семенович (2016) | Фото:instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович отравилась

39-летняя актриса и певица Анна Семенович отравилась. В Instagram звезда размещает грустные видео, на которых ей делают капельницы. Впрочем, уже в понедельник дела пошли на поправку, Анна отправилась гулять по Москве, заявив, что так выздороветь получится быстрее.

"Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться. Ужас просто! Такую ночку провела сегодня. Кто когда-нибудь сильно отравлялся, меня понимает. Это очень неприятно. Съела вареный язык. Пока доехала от Вологды до дома шесть часов, мне было не очень хорошо. А дома - думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела", - рассказала Семенович в блоге.

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Анна Семенович отравилась

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Теги: анна семенович, отравление, капельница



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