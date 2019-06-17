Официально: Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития. Распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Ранее телеграм-канал Незыгарь сообщил, что должность замминистра вводится специально для бывшего посла РФ в Белоруссии.

Ожидается, что Бабич будет курировать интеграционную работу кабинета министров, в частности, взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, СНГ, а также форматом Союзного государства России и Белоруссии.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Михаил Бабич может занять пост куратора Донбасса в ранге помощника главы государства. В этой связи в телеграм-каналах начали муссироваться слухи о возможной отставке Владислава Суркова, занимающегося вопросами социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Однако, как сообщали источники Накануне.RU, в настоящее время нет предпосылок для глобальных изменений в составе помощников по политике на украинском направлении, а кроме того кураторство над республиками ЛДНР не имеет официального статуса.