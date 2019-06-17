На Burger King завели дело за рекламу про "раскурячивание"

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Дмитрий Медовый Бургер Кинг Burger King (2017) | Фото:youtube.com

На Burger King завели дело за рекламу про "раскурячивание"

Московское УФАС России возбудило дело в отношении сети Burger King. Антимонопольщики не смогли пройти мимо рекламной кампании со слоганами "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложения сети "Раздаст по Е-баллам за кофе", которое массово рассылалось по электронной почте.

Столичное ведомство вынесло слоганы Burger King на обсуждение экспертного совета по рекламе при Московском УФАС России, говорится в сообщении надзорного ведомства. В обоих случаях преобладающее большинство членов совета признало рекламу неэтичной. Эксперты высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы. Московское УФАС России напоминает, что использование бранных слов в рекламе прямо запрещено частью 6 статьи 5 Закона о рекламе.

Burger King, Ð‘ÑƒÑ€Ð³ÐµÑ€ ÐšÐ¸Ð½Ð³|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:nbcmiami.com

"Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев, реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться", – заявил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Рассмотрение назначено на 26 июня. Если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Burger King завели дело за рекламу про "раскурячивание"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: burger king, фас, непристойная реклама



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети