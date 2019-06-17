На Burger King завели дело за рекламу про "раскурячивание"

Московское УФАС России возбудило дело в отношении сети Burger King. Антимонопольщики не смогли пройти мимо рекламной кампании со слоганами "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложения сети "Раздаст по Е-баллам за кофе", которое массово рассылалось по электронной почте.

Столичное ведомство вынесло слоганы Burger King на обсуждение экспертного совета по рекламе при Московском УФАС России, говорится в сообщении надзорного ведомства. В обоих случаях преобладающее большинство членов совета признало рекламу неэтичной. Эксперты высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы. Московское УФАС России напоминает, что использование бранных слов в рекламе прямо запрещено частью 6 статьи 5 Закона о рекламе.

"Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев, реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться", – заявил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Рассмотрение назначено на 26 июня. Если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тыс. руб.