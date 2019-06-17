Boeing извинился за катастрофы с самолетом 737 MAX, унесшие 346 жизней

В преддверии открытия парижского авиасалона Ле Бурже американская авиастроительная корпорация Boeing в лице своего CEO принесла извинения родственникам погибших в катастрофах самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.

Глава компании Деннис Мюленбург заявил, что производитель "допустил ошибки". Проблема касается датчиков оповещения о критическом угле атаки самолета. Система должна была стать штатной для всех версий MAX, но в итоге продавалась как дополнительная опция. "Мы явно ошиблись в реализации системы оповещения", - заявил Мюленбург в Париже.

Boeing и Федеральное управление воздушного транспорта США (FAA) заявляли, что система не имеет критического значения при выявлении опасности для полета, но в сочетании с новым программным обеспечением могла привести к катастрофам, которые произошли в октябре 2018 года и марте 2019 года – всего погибло 346 человек.

Как Boeing, так и Федеральное авиационное управление США (FAA) заявили, что свет не имеет решающего значения для безопасности полетов.

Безусловно, публичные извинения от главы Boeing могут помочь компании немного отыграть репутационные потери, что очень важно для потенциальных контрактов, которые могут быть заключены в Ле Бурже.