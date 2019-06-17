"Наложили 22 шва": водитель маршрутки в Новосибирске бросился с ножом на пассажиров

В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров с ножом.

Инцидент произошел 13 июня. Информация об этом появилась в группе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

Один из пассажиров опасной маршрутки написал, что водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести. Достав нож, мужчина начал наносить удары.

По словам автора поста, его ранили в лицо, после чего в больнице наложили 22 шва.

В прошлом году водитель автобуса в Москве открыл огонь во время ссоры с пассажирами.

Сообщалось, что после стрельбы водитель сел в кабину автобуса и продолжил движение по маршруту.

Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Он находится под подпиской о невыезде.