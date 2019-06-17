Алле Пугачевой начали предлагать эскизы надгробий для ее могилы

Отечественные телеканалы не гнушаются обсуждать могилы еще живых звезд шоу-бизнеса, да и последние, признаться, сами подкидывают в ток-шоу поводы. Например, в последнее время не раз обсуждалось, как Бари Алибасов устраивал репетицию своих похорон.

В передаче "Звезды сошлись" на НТВ в минувшие выходные показали, какие надгробия и памятники предлагают неизвестные дизайнеры для могилы Аллы Пугачевой (70). К слову, молодая мать Пугачева, по данным телеканала, забронировала себе участок на Кузьминском кладбище столицы – рядом с могилой брата.

Недавно в сети появились фото с репетиции похорон Алибасова

Певец Шура пока собирает деньги на новую квартиру, распродавая вставные челюсти. А в будущем – хочет быть похоронен в двухдверном гробу и с оградкой из собственной кованой кровати.