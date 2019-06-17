Вице-губернатор: Храм святой Екатерины могут не успеть построить к юбилею Екатеринбурга

Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил об уроках "для всех участников процесса" по итогам "скверных" протестов в Екатеринбурге, при этом собор вряд ли успеют построить к 300-летию города, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам чиновника, выводы от происшедшего надо делать всем участникам процесса. "Мы должны понимать, что можно иметь все до конца пройденные юридические процедуры, но получить протест жителей. Так что нужно искать дополнительные формы коммуникации, чтобы эффект подобных ситуаций минимизировать", - отметил он.

Как считает Бидонько, ситуация с храмом очень показательная в силу своего резонанса, но "на самом деле похожих конфликтов на территории Свердловской области много, мы постоянно этим занимаемся".

Вывод для власти заключается в том, чтобы перед принятием решений изучить общественное мнение, даже если это не прописано законодательно.

"Мнение людей не является постоянным, оно может меняться, значит, его следует формировать, доказывая и аргументируя свою позицию. Да, епархия отказалась от претензий на сквер, но вопрос надо довести до логического завершения, опираясь на мнение экспертов и результаты опроса, запланированного на осень. И в дальнейшем стараться предварять потенциально спорные темы всесторонним изучением общественного мнения", - добавил он.

Теперь строительство собора святой Екатерины начнётся не раньше 2020 года, а сам объект могут не успеть сдать к юбилею областной столицы в 2023 году.

"2023 год - это желательный срок, но качество важнее, основные строительные вопросы связаны не с возведением конструкции, ещё роспись надо сделать, а это очень кропотливое дело. Давайте надеяться, что всё получится, но реально раньше 2020 года к строительству не приступить. Ведь надо ещё и новый проект разработать, так как от сквера отказались", - сказал он.

Напомним, после высказывания Владимира Путина о том, что храм должен объединять людей, а не разъединять, губернатор Евгений Куйвашев предложил исключить сквер из возможных площадок строительства. Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский и вице-губернатор Сергей Бидонько при этом предлагали не вычеркивать это место из списка для проведения опроса. Накануне митрополит Кирилл объявил, что епархия отказывается от планов строить собор в сквере.