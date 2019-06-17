Саакашвили рассказал, за что его уволил Порошенко
Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже через полгода после назначения на Украине понял, что его уволят. Об этом он рассказал на канале "112 Украина".
По его словам, причиной было то, что он хотел реформировать таможню, чтобы исключить там взятки, но ему это не позволили сделать, хотя деньги от США поступили, а новый персонал был набран и прошел специальное обучение. Однако старые таможенники остались работать на своих должностях, а на таможне все осталось по-прежнему.
"Меня все время разводили. Я понял, что они жульничают", - сказал Саакашвили.
Напомним, он был назначен на председателем Одесской обладминистрации в мае 2015 года. А в ноябре 2016 года подал в отставку, обвинив Киев в поддержке коррупции в регионе. В конце мая был восстановлен в гражданстве и вернулся на Украину.