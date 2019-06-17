Саакашвили рассказал, за что его уволил Порошенко

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже через полгода после назначения на Украине понял, что его уволят. Об этом он рассказал на канале "112 Украина".

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По его словам, причиной было то, что он хотел реформировать таможню, чтобы исключить там взятки, но ему это не позволили сделать, хотя деньги от США поступили, а новый персонал был набран и прошел специальное обучение. Однако старые таможенники остались работать на своих должностях, а на таможне все осталось по-прежнему.

"Меня все время разводили. Я понял, что они жульничают", - сказал Саакашвили.

Напомним, он был назначен на председателем Одесской обладминистрации в мае 2015 года. А в ноябре 2016 года подал в отставку, обвинив Киев в поддержке коррупции в регионе. В конце мая был восстановлен в гражданстве и вернулся на Украину.