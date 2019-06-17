Вице-губернатор увидел "воздействие крупного бизнеса" на думу Екатеринбурга

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько не стал отчитываться об итогах своей работы за полгода, а предложил сразу перейти к вопросам журналистов, передаёт корреспондеент Накануне.RU.

Чиновник, отвечающий в региональной исполнительной власти за общественно-политическую часть, комментируя ситуацию с противостоянием между мэрией и гордумой Екатеринбурга в связи с отказом депутатов принимать поправки к бюджету-2019, сказал, что вопросы взаимодействия представительной и исполнительной местной власти - его "зона контроля", горячие точки возникают не только в областной столице из-за того, что местные власти порой "испытывают воздействие крупного бизнеса".

"В Екатеринбурге эта тема на особом контроле, но проблема носит не фундаментальный характер, более того, вопрос урегулирован, - заявил Бидонько. - Просто в подобных ситуациях сторонам нужно слышать друг друга и не принимать однобоких решений".

Вице-губернатор уверен, что внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга, назначенное на 21 июня, "пройдёт нормально".