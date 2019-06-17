"Движение вверх" покоряет Китай: на постере - сражение красного медведя и белоголового орлана

В Китае на широкие экраны вышел российский фильм "Движение вверх", при этом на постере спортивного байопика нет актеров-баскетболистов, на плакате изображен красный медведь с большими зубами, вступивший в схватку с бело-сине-красным орланом, символом США, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокатная судьба нашего кино в Китае не менее захватывающая, чем игра в финале картины: 13 июня в первый день проката результат был разочаровывающий, как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" – старт всего $325 тыс. Но фильм начал получать высокие зрительские оценки на киносайтах, о нем стали писать в соцсетях, и картина начала набирать популярность. По итогам прошедшего уикенда фильм "Движение вверх" из аутсайдеров проката вышел на четвертую строчку китайского топа.

За четыре дня проката касса фильма составила $3,16 млн (почти 22 млн юаней). Как пишут эксперты, этот результат больше, чем финальные цифры других крупных отечественных релизов, среди которых были "Мафия", "Защитники", "Метро", "Лед", "Август. Восьмого", "Салют-7" и другие, самым популярным российским фильмом в Китае был "Экипаж", пока "Движение вверх" не удалось дотянуться до цифр первого уикенда ленты про самолет, но эксперты прогнозируют - нет сомнений, что в тотале она их превзойдет.

Кинокритик Виктор Мараховский, комментируя Накануне.RU успех нашего кино в Поднебесной, напоминает, что в Китае огромный рынок, и больше половины зарубежных сборов наши фильмы могут делать только за счет восточного соседа: "Китайский рынок велик, он растет и глотает все – почему он обеспечивает нам стабильный доход? Потому что мы удачно проходим китайскую цензуру, видимо, как ни странно, из-за некоторой схожести менталитета".