14 Октября 2020
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китайский постер к фильму &quot;Движение вверх&quot; (2019) | Фото: kinometro.ru

"Движение вверх" покоряет Китай: на постере - сражение красного медведя и белоголового орлана

В Китае на широкие экраны вышел российский фильм "Движение вверх", при этом на постере спортивного байопика нет актеров-баскетболистов, на плакате изображен красный медведь с большими зубами, вступивший в схватку с бело-сине-красным орланом, символом США, передает корреспондент Накануне.RU.

китайский постер к фильму "Движение вверх"(2019)|Фото: kinometro.ru

Прокатная судьба нашего кино в Китае не менее захватывающая, чем игра в финале картины: 13 июня в первый день проката результат был разочаровывающий, как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" – старт всего $325 тыс. Но фильм начал получать высокие зрительские оценки на киносайтах, о нем стали писать в соцсетях, и картина начала набирать популярность. По итогам прошедшего уикенда фильм "Движение вверх" из аутсайдеров проката вышел на четвертую строчку китайского топа.

За четыре дня проката касса фильма составила $3,16 млн (почти 22 млн юаней). Как пишут эксперты, этот результат больше, чем финальные цифры других крупных отечественных релизов, среди которых были "Мафия", "Защитники", "Метро", "Лед", "Август. Восьмого", "Салют-7" и другие, самым популярным российским фильмом в Китае был "Экипаж", пока "Движение вверх" не удалось дотянуться до цифр первого уикенда ленты про самолет, но эксперты прогнозируют - нет сомнений, что в тотале она их превзойдет.

фильм "Движение вверх"(2018)|Фото: youtube.com/iVideos

Кинокритик Виктор Мараховский, комментируя Накануне.RU успех нашего кино в Поднебесной, напоминает, что в Китае огромный рынок, и больше половины зарубежных сборов наши фильмы могут делать только за счет восточного соседа: "Китайский рынок велик, он растет и глотает все – почему он обеспечивает нам стабильный доход? Потому что мы удачно проходим китайскую цензуру, видимо, как ни странно, из-за некоторой схожести менталитета".

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"Движение вверх" покоряет Китай: на постере - сражение красного медведя и белоголового орлана

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Теги: российское кино, китай, движение вверх, прокат, фильм, ссср, баскетбол



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Ранее 14.01.2018 11:41 Мск "Движение вверх" стал самым кассовым фильмом в истории российского кино

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