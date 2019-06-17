Пермский краевой суд оставил в силе штраф бизнесмена за отравление 137 школьников

В Перми краевой суд оставил в силе штраф местному бизнесмену, который наказан за отравление десятков школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

Напомним, 10 апреля 137 учеников не вышли на занятия из-за плохого самочувствия. Позже диагноз "острая кишечная инфекция неустановленной этиологии" подтвердился у 25 из них. Четверо были госпитализированы. 11 апреля школу закрыли на дезинфекцию, 15 апреля она начала работу в обычном режиме. После случившегося сменился поставщик питания, вскоре пройдёт конкурс, который определит, кто впредь будет кормить детей. Четверо ранее госпитализированных пострадавших выписаны из больницы.

Бизнесмен получил штраф в 8 тыс. руб. и обжаловал решение, однако краевой суд оставил вердикт коллег без изменений: то, что предприниматель нарушил санитарные правила, было доказано.