14 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермский краевой суд оставил в силе штраф бизнесмена за отравление 137 школьников

В Перми краевой суд оставил в силе штраф местному бизнесмену, который наказан за отравление десятков школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

Напомним, 10 апреля 137 учеников не вышли на занятия из-за плохого самочувствия. Позже диагноз "острая кишечная инфекция неустановленной этиологии" подтвердился у 25 из них. Четверо были госпитализированы. 11 апреля школу закрыли на дезинфекцию, 15 апреля она начала работу в обычном режиме. После случившегося сменился поставщик питания, вскоре пройдёт конкурс, который определит, кто впредь будет кормить детей. Четверо ранее госпитализированных пострадавших выписаны из больницы.

Бизнесмен получил штраф в 8 тыс. руб. и обжаловал решение, однако краевой суд оставил вердикт коллег без изменений: то, что предприниматель нарушил санитарные правила, было доказано.

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Пермский краевой суд оставил в силе штраф бизнесмена за отравление 137 школьников

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Теги: дети, болезнь, отравление, столовая, доследственная проверка, школа №107



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