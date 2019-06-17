В Кургане рушится общежитие - главе города внесено представление от прокуратуры

В Кургане прямо на глазах у жильцов рушится их собственный дом - общежитие №62А на улице Красномаячная.

По акту обследования здания кладки наружной стены, которая выходит во двор, видно, что кирпичи разрушаются, а оконные проемы туалетов и вовсе находятся в аварийном состоянии.

Есть угроза дальнейшего обрушения кладки наружной стены дворового фасада, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Никаких противоаварийных мероприятий не проводилось, сейчас дом может рухнуть в любой момент. Также ограждение территории с предупредительными знаками и надписями об опасной зоне в местах возможных обрушений не установлено.

Глава Кургана Андрей Потапов получил от прокуратуры представление об устранении этих нарушений.