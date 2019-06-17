С "Уралбройлера" взыскивают 2 млн рублей за лесной пожар

На Южном Урале прокуратура потребовала взыскать с ЗАО "Уралбройлер" 2,1 млн рублей причиненного материального ущерба от лесного пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в мае текущего года. Электрогазосварщик ЗАО "Уралбройлер" нарушил требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на производственной площадке. В результате произошло возгорание сухой травы на территории предприятия, затем огонь распространился на лесной массив.

Пожаром были повреждены березы на площади 4,9 га.