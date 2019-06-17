14 Октября 2020
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Армия и ВПК В России
МиГ-35 (2014) | Фото:

ВКС России получили первые истребители МиГ-35

Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.

Как заявил гендиректор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, производство самолета было запущено в кратчайшие сроки. После завершения работ его испытывали и теперь передали ВКС также для проведения испытаний.

Еще четыре истребителя МиГ-35 планируется также поставить до конца 2019 года, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны договорилось с российской самолетостроительной корпорацией МиГ о покупке многофункциональных истребителей МиГ-35 в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2025 гг.

Сообщалось, что многофункциональный истребитель поколения "4++" МиГ-35 пройдет все необходимые испытания в 2019 году.

В декабре было опубликовано видео взлета новейшего российского истребителя. На кадрах видно, как боевой самолет взлетает практически вертикально в режиме форсажа. Маневр возможно осуществлять благодаря тому, что тяга двух двигателей больше, чем вес МиГ-35.

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ВКС России получили первые истребители МиГ-35

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Теги: миг-35, вкс россии



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