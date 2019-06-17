В Прикамье сотрудницу налоговой судят за присвоение казённого миллиона

В Лысьве началось рассмотрение дела руководителя отдела общего обеспечения межрайонной ИФНС №6, которой вменяют воровство денег из фонда оплаты труда, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, преступление совершено в период с 1 января 2013 – 31 августа 2017 гг. в Лысьве. Подсудимая якобы присвоила 1,1 млн руб. из фонда оплаты труда межрайонной инспекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

Началось рассмотрение дела по существу.