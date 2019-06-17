14 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
салехард законодательное собрание янао (2005) | Фото: www.invur.ru

Ямальцев будут наказывать за противодействие омбудсменам

На Ямале появится наказание за вмешательство в деятельность аппарата уполномоченного, поправки готовится одобрить заксобрание автономии. Должностным лицам будут грозить административные штрафы, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект будет рассмотрен на июньском заседании заксобрания. Вмешательство в деятельность уполномоченных по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей с целью повлиять на их решение будет стоить от 1 до 2 тыс. руб. Административный штраф для должностных лиц, не исполнивших требования омбудсменов - 2-3 тыс. руб. Штраф до 3 тыс. руб. могут получить лица, мешающие работе уполномоченных.

Проект закона одобрен уполномоченным по правам человека в ЯНАО. В случае принятия он вступит в силу уже в текущем году.

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Ямальцев будут наказывать за противодействие омбудсменам

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Теги: уполномоченный по права человека, уполномоченный по правам ребенка, заксобрание ЯНАО



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