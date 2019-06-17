14 Октября 2020
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музыкант (2018) | Фото: Накануне.ru

После рейса, на котором S7 "сварила" группу Чайф, бортпроводников научили пользоваться кондиционером

Прокуратура завершила проверку рейса авиакомпании S7, на котором температура воздуха в салоне самолета была сильно повышена. В результате перевозчику выписали штраф, а бортпроводников научили пользоваться кондиционером. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту Екатеринбург – Новосибирск. Причиной явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора", - объяснили в пресс-службе.

По итогам работы прокуратуры, авиакомпанией до сведения бортпроводников доведена информация об особенностях функционирования системы кондиционирования воздуха на воздушных судах указанного типа, а также разработан информационный бюллетень "Об особенностях эксплуатации воздушного судна Embraer 170 в зимний период".

Авиакомпании выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, на борту самолета в тот день находились музыканты группы "Чайф", которые и повздорили с экипажем авиакомпании S7. В салоне было очень жарко из-за нарушения работы системы кондиционирования.

Внеплановые проверки в отношении авиакомпании проводили Роспотребнадзор, Новосибирская транспортная прокуратура, следственные органы.

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После рейса, на котором S7 "сварила" группу Чайф, бортпроводников научили пользоваться кондиционером

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Теги: s7, чайф, кондиционер, штраф



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