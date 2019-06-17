14 Октября 2020
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Спорт За рубежом
сорванная табличка в честь Маурицио Сарри в Неаполе (2019) | Фото: twitter.com/NapoliAndNaples

В Неаполе сорвали табличку, посвященную Сарри. Накануне он возглавил "Ювентус"

В Неаполе неизвестные люди сорвали табличку, посвященную итальянскому тренеру Маурицио Сарри.

Табличка находилась на родном доме тренера в память о том, что он сделал для футбольного клуба "Наполи" (Сарри возглавлял клуб с 2015 по 2018 год).

"Здесь родился команданте Маурицио Сарри. Неаполитанцы благодарят создателя красоты", - написано на ней.

Вчера Сарри официально назначили на пост главного тренера туринского "Ювентуса", принципиального соперника "Наполи".

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В Неаполе сорвали табличку, посвященную Сарри. Накануне он возглавил "Ювентус"

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Теги: Наполи, Ювентус, Маурицио Сарри, табличка



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