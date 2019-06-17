В Неаполе сорвали табличку, посвященную Сарри. Накануне он возглавил "Ювентус"
В Неаполе неизвестные люди сорвали табличку, посвященную итальянскому тренеру Маурицио Сарри.
Табличка находилась на родном доме тренера в память о том, что он сделал для футбольного клуба "Наполи" (Сарри возглавлял клуб с 2015 по 2018 год).
"Здесь родился команданте Маурицио Сарри. Неаполитанцы благодарят создателя красоты", - написано на ней.
Вчера Сарри официально назначили на пост главного тренера туринского "Ювентуса", принципиального соперника "Наполи".
A special plate in honor of Sarri in the Bagnoli quarter of Naples has been torn down. #SarriJuve pic.twitter.com/MkKO2GXA0c— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 16 июня 2019 г.