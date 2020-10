В Неаполе сорвали табличку, посвященную Сарри. Накануне он возглавил "Ювентус"

Табличка находилась на родном доме тренера в память о том, что он сделал для футбольного клуба "Наполи" (Сарри возглавлял клуб с 2015 по 2018 год).

"Здесь родился команданте Маурицио Сарри. Неаполитанцы благодарят создателя красоты", - написано на ней.

Вчера Сарри официально назначили на пост главного тренера туринского "Ювентуса", принципиального соперника "Наполи".

A special plate in honor of Sarri in the Bagnoli quarter of Naples has been torn down. #SarriJuve pic.twitter.com/MkKO2GXA0c