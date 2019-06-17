Полпред президента в ПФО взял под личный контроль конфликт в Чемодановке

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров взял под контроль ситуацию в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Напомним, массовая межнациональная драка в селе привела к перекрытию федеральной трассы и смерти человека.

14 июня на народный сход около полутора тысяч жителей Чемодановки вышли после драки между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался.

Возбуждены и расследуются уголовные дела. Ранее они были переквалифицированы. СУ СК РФ по Пензенской области сообщало троих задержанных.

Участие в народном сходе принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.

Комаров в воскресенье в Пензе провел совещание по урегулированию ситуации в Чемодановке. Полпред поручил провести компетентное и "бескомпромиссное" расследование и максимально быстро стабилизировать ситуацию.

По словам Комарова, он понимает людей, которые живут в Чемодановке. "Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем", - подчеркнул он.

Полпред поручил главе региона в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности.

Также Белозерцеву поручено разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в селе на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования.

Отметим, только после трагедии губернатор региона заявил, что в поселке, где проживают четыре тысячи человек, нужно создать отделение полиции, провести освещении, водопровод и дорогу. В Чемодановке и двух соседних селах запретили продавать алкоголь.