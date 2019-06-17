14 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Сергей Смышляев, лидер челябинского отделения партии Родина, (2019) | Фото: http://www.iksrf74.uu.ru/news/

Кандидат от "Родины" выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области

Появился шестой кандидат на пост губернатора Челябинской области. Документы в избирательную комиссию области для выдвижения подал председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Его кандидатура была выдвинута на общем собрании регионального отделения партии.

Ранее документы подали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев и депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.

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Кандидат от "Родины" выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области

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Теги: выборы губернатора, кандидат, Родина,



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