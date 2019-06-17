Ранее документы подали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев и депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.

Его кандидатура была выдвинута на общем собрании регионального отделения партии.

Появился шестой кандидат на пост губернатора Челябинской области. Документы в избирательную комиссию области для выдвижения подал председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Кандидат от "Родины" выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области





