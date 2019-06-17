14 Октября 2020
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Mail.Ru Group (2012) | Фото:

Mail.Ru Group запустила в тестовом режиме голосовой помощник "Маруся"

Вслед за Алисой от "Яндекса" и Олегом от "Тинькова" у Mail.Ru Group вышел свой голосовой помощник – Маруся. На разработку сервиса потратили $2 млн инвестиций.

"Маруся решит самые разнообразные задачи: найдет нужную информацию в интернете, включит любимую музыку на радио или из плейлиста пользователя во "ВКонтакте", подскажет прогноз погоды, сообщит стоимость авиа и ж/д билетов. Кроме этого, команда "Маруся, запомни" сохранит в памяти ассистента важную информацию и воспроизведет ее при фразе "Маруся, напомни", - цитирует РИА Новости Mail.RU Group.

Пока помощник работает в тестовом режиме, он доступен в AppStore и Google Play. Доступ к сервису можно попросить на сайте компании или получить инвайт от тех, кто уже тестирует приложение.

Маруся будет использовать для самосовершенствования нейросети. Также сервис доступен для внешних разработчиков – они могут поучаствовать в совершенствовании навыков помощника.

В MRG рассчитывают, что со временем Маруся будет интегрирована в другие продукты Mail.ru Group и через голосового ассистента можно будет послушать "Новости Mail.ru", заказать еду из Delivery Club или вызвать такси. "При этом, мы не ограничиваемся только продуктами Mail.ru Group и рассматриваем варианты интеграции с сервисами других компаний", - отметили в компании.

Основой для синтеза речи Маруси стал голос актрисы Елены Соловьевой, которая озвучивала искусственный интеллект в сериале "Любовь, смерть и роботы", Тринити из фильма "Матрица", главную героиню фильма "Люди в черном: Интэрнешнл".

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Mail.Ru Group запустила в тестовом режиме голосовой помощник "Маруся"

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Теги: mail.ru group, маруся, голосовой помощник, тестовый режим



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