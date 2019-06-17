В Северодвинске прошел 5-тысячный митинг протеста против мусора, записано обращение к президенту

В минувшее воскресенье около 5 тысяч жителей Северодвинска и других территорий Архангельской области вышли на митинг против приема и переработки мусора из московского региона. Организаторы отмечают, что в летний период собрать 5 тыс. жителей на массовое протестное мероприятие было само по себе задачей непростой, и выражают надежду, что в ходе прямой линии с президентом 20 июня власть услышит их требования, передает корреспондент Накануне.RU.

"Горячую" поддержку северодвинским активистам, протестующим с Шиеса, где планируется возведение полигона для переработки мусора из Подмосковья, выразили их коллеги из соседних регионов. В частности, мероприятие в Северодвинске активно "расшарили" по Сети недовольные из соседней республики Коми и Сыктывкара.

По-прежнему одним из основных требований митингующих является требование отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова и полное прекращение подготовительных работ к строительству полигона на Шиесе. В резолюции митинга значится, что если власть в лице Владимира Путина не отреагирует должным образом на мнение архангелогородцев, то протестующие оставляют за собой право и дальше бороться за свои права, включая право жить на не загрязненной мусором территории.

Напомним, что ранее активисты открыли "бессрочный" лагерь вблизи станции Шиес, где периодически проходят стычки протестующих с охраной ЧОПа и куда власти Архангельской области вынуждены были стянуть дополнительные силы полиции и Росгвардии. Ситуация в Архангельской области резко накалилась после несанкционированного митинга в Архангельске, который прошел в начале апреля и по результатам которого несколько десятков человек получили штрафы и аресты.

В мае в ходе выступления на форуме "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Владимир Путин пообещал "переговорить" с губернаторами Московской и Архангельской областей Андреем Воробьевым и Игорем Орловым для того, что урегулировать ситуацию вокруг полигона на станции Шиес. Была ли проведена такая беседа, неизвестно.