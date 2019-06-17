В аквапарке "Лимпопо" девочка разбила голову: СК ищет виновника, которому грозит штраф или лишение свободы

Свердловское управление Следственного комитета возбудило дело о травмировании трехлетней девочки в аквапарке "Лимпопо". В субботу девочка, отдыхавшая в аквапарке, поскользнулась и ударилась головой о твёрдую поверхность, получив при падении травму. Инцидент квалифицировали как "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если эти деяния совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Наказание по этой статье может быть назначено в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием СКР выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе, степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности при нахождении посетителей в аквапарке. Изымается необходимая документация, проводятся допросы свидетелей и непосредственных очевидцев случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.