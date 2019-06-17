14 Октября 2020
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Наука и техника В России
Ил-114-300 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Ил-114-300 может совершить первый полет в ноябре 2020 года

Глава корпорации "МиГ" Илья Тарасенко назвал сроки, в которые состоится первый полет самолета Ил-114-300. Вероятнее всего, новая модификация Ил-114 поднимется в воздух в ноябре 2020 года, передает РИА Новости. Тарасенко отметил, что работы по созданию самолета ведутся по графику. Отдельные агрегаты строятся на ВАСО в Воронеже и на нижегородском авиастроительном заводе "Сокол". "Мы находимся на этапе передачи документации в производство и подготовки производства", — уточнил Тарасенко. Он подчеркнул, что на новые Ил-114-300 уже есть заказчики.

О начале работы над проектом регионального самолета на базе турбовинтового Ил-114 было объявлено в 2017 году. Предполагалось, что часть производства расположится на заводе "МиГ" в Луховицах, при этом более 40% деталей будет создаваться на ВАСО в Воронеже. Первый серийный самолет планировалось собрать на рубеже 2020-2021 гг.