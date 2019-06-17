Депутат Госдумы подал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области

Депутат Госдумы Виталий Пашин подал в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, 15 июня Пашин был выдвинут на конференции регионального отделения ЛДПР. Его кандидатуру поддержали единогласно.

Виталий Пашин стал пятым кандидатом на пост губернатора. Ранее документы подали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов и Александр Лебедев.