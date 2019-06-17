Бывшие жители Крыма подали заявления на получение российских паспортов

Украинские граждане, родившиеся в Крыму и Севастополе и покинувшие полуостров до марта 2014 года, начали обращаться за получением российского гражданства.

По данным МВД РФ, на сегодняшний день подано 125 соответствующих заявлений.

Документы находятся на рассмотрении, сообщает Regnum. Решение о принятии в гражданство принимается в срок до трех месяцев.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.

В том числе этим правом смогут воспользоваться украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

Правительство Украины решило объявить гражданство РФ у жителей ДНР и ЛНР "недействительным" и будет лишать всех соцвыплат тех, кто принял российское гражданство.