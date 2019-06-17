Роскосмос создал не совсем патриотичный ролик к годовщине полета Терешковой

Роскосмос снял двухминутный ролик в честь первого полета женщины в космос (16 июня 1963 года его осуществила Валентина Терешкова). Хотя видео призвано быть патриотическим и даже вполне себе феминистическим, многие его раскритиковали. Пользователи пишут, что это больше похоже на мотивирующую рекламу женской линии спортивной одежды от какого-нибудь гиганта вроде Nike. Даже слоган на черном фоне звучит в духе такой рекламы: "Сделай это впервые".

В ролике три героини: космонавтка (снялась реальная участница звездного отряда Анна Кикина), парапланеристка и прыгунья в воду. В видео также звучит голос 82-летней Валентины Терешковой, которая призывает испытать себя на прочность.

Также многие недовольны тем, что в ролике звучит иностранная музыка. "Очень патриотично. Особенно музыкальное сопровождение", - пишет комментатор в аккаунте Роскосмоса в твиттере. А на YouTube создатели ролика и вовсе возможность комментирования отключили.