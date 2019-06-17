Мэрия Москвы потратила миллионы на кибертурнир для 10 человек?

В сети уже несколько дней обсуждается странный турнир киберспортсменов, проведенный под эгидой мэрии Москвы. Расследование провела и опубликовала Baza.

По данным издания, турнир, организованный департаментом спорта столицы, обошелся городскому бюджету в 37 миллионов рублей. "По замыслу организаторов, соревнования по интерактивному футболу Moscow Cyber Cup должны были собрать десятки киберспортсменов из разных стран и миллионы просмотров в соцсетях. В итоге турнир, который проводили на арене ЦСКА, собрал около 10 зрителей, а за его трансляцией на "Твиче" наблюдали порядка 100 человек", - сообщает Baza.

Издание приводит конкурсную документацию, из которой следует, что вести мероприятие должны были ведущие Евгений Савин и Мария Командная с гонораром 450 тыс. руб. на каждого. Однако они якобы не только не явились на мероприятие, но и не знали, что должны были - по словам директора Марии Командной, никаких предложений от представителей турнира по киберфутболу к ним не поступало, сообщает Baza.

Сама Командная прокомментировала событие в Twitter: "На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому. Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал". На что ее "соведущий" Савин пошутил, что "взял деньги за двоих".

Маш, прости я взял твой гонорар тоже 😂😂😂😂💵 А 12 зрителей - это все мои родственники — KrasavaVlog (@KrasavaVlog) 16 июня 2019 г.

В итоге турнир вел ведущий Никита Ковальчук, гонорар которого оказался намного скромнее заявленного.

Спешу всех разочеровать. А)я дал дабро на ведение турнира 3 месяца назад. Я ценю свое слово-и если сказал-делаю.подробностей про сам турнир я не знал. Б) я видел цифры,посмеялся. Увы,мой ганнорар в много раз меньше в)я профи. 14 часов я работал на площадке. И делал на совесть. — Никита Ковальчук (@Nik_Football_) 16 июня 2019 г.

Чемпионат рассказывает, что на соревнования пригласили знаменитых киберспортсменов: американца Алана AlanAvi Авила из "Далласа", голландцев Джимми YimmieHD Донкерса из "Фейеноорда" и Тони TonyKok Кок из "ПЕК Зволле", украинцев Александра Grishay10 Гришая и Алексея ForlanFS Мерсера, белорусов Илью Shima Шиманского и Дениса mel Крумкачева. Всем участникам оплатили билеты на самолёт и проживание в отеле. 10 июня им сообщили, что турнир сменил статус с международного на российский. Игрокам запретили выступать на соревнованиях, но разрешили приехать в статусе гостей. Все они отказались. Российских участников, по информации Чемпионата, отбирали без конкурсов - нескольких спортсменов пригласили организаторы, других набрали по рекомендации этих спортсменов. Несколько участников сами попросились и были приглашены. Некоторые приехали на турнир из других городов за свой счет.

Также, по данным Чемпионата, на трибунах арены находились около 30 человек - судьи и близкие участников. Неизвестно, сколько из них пришли по билетам.

Чемпионат также приводит выкладку по затратам, взятым с госзакупок, многие из которых издание оценивает как сильно завышенные. Некоторые затраты, например на рекламу в интернете, просто невозможно проверить, другие выглядят неразумными. Эксперты, с которыми побеседовало издание, предполагают, что шикарный турнир по киберспорту можно организовать за 10 млн руб., обычный - за два (!).

Заказчики и организаторы мероприятия пока не комментируют прошедший странный кибертурнир.