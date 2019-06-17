14 Октября 2020
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Политика В России
съезд единой россии, медведев (2011) | Фото:

Главу российского Правительства пытаются сделать беспартийным. Запрет рассмотрит Госдума

К рассмотрению в Госдуме подготовлены поправки в федеральные законы "О политических партиях" и "О Правительстве Российской Федерации", запрещающие председателю Правительства РФ являться членом какого-либо политического объединения. Авторами проекта выступили депутаты "Справедливой России", которые уверены, что новая норма должна исключить влияние партийной принадлежности на деятельность главы кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект "эсеров" находился в Госдуме больше года, его рассмотрение в первом чтении должно состояться 19 июня. Авторы предлагают распространить на должность председателя ограничение по членству в партии, которой сейчас действует для президента России. Если главой кабмина становится партийный политик, то на срок осуществления полномочий он должен приостановить свое членство в партии. Депутаты также указывают на то, что глава Правительства, являясь членом партии и её руководителем, в своей работе будет руководствоваться партийными установками и партийной принадлежностью и будет "представлять лишь часть населения страны".

Инициатива депутатов не нашла поддержки профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В заключении депутаты указали, что запрет на членство в партии нарушают конституционные права главы кабмина. Так как членство второго лица в партии "объективно не может нарушить права и законные интересы граждан, установление запрета на такое членство представляется необоснованным". По тем же основаниям не поддержало законопроект и правовое управление Правительства РФ. Там сослались также на отсутствие обоснований необходимости ограничения права являться членом политической партии.

Отзыв на инициативу прислали более 50 регионов, из которых поддержали идею единицы: президиум Народного собрания Карачаево-Черкесской республики, правительство Дагестана и Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Мурманская и Калужская области. В остальных случаях региональные думы и исполнительные органы отметили нецелесообразность инициативы. "Установление безусловного запрета на членство в политической партии носит преждевременный характер и может повлечь снижение роли политических партий в жизни государства", - говорится в отзыве правительства Хабаровского края.

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Главу российского Правительства пытаются сделать беспартийным. Запрет рассмотрит Госдума

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Теги: Правительство, Справедливая Россия, политические партии,



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