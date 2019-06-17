Гилерме получил приз "Вратарь года" имени Льва Яшина

Вратарь столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме выиграл приз "Вратарь года" имени Льва Яшина по итогам минувшего сезона.

Решение приняли по итогам голосования редакции журнала "Огонёк", читателей и экспертов. Россиянин бразильского происхождения впервые получил данную награду.

Чаще других приз выигрывали Игорь Акинфеев (10 раз) и Ринат Дасаев (6 раз).

Отметим, что в сезоне-2018/19 Гилерме провел 30 матчей в РПЛ, в которых 12 раз отстоял на ноль. На счету Маринато в данный момент 8 матчей за сборную страны.