14 Октября 2020
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Маринато Гилерме (2019) | Фото: Накануне.RU

Гилерме получил приз "Вратарь года" имени Льва Яшина

Вратарь столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме выиграл приз "Вратарь года" имени Льва Яшина по итогам минувшего сезона.

Решение приняли по итогам голосования редакции журнала "Огонёк", читателей и экспертов. Россиянин бразильского происхождения впервые получил данную награду.

Маринато Гилерме(2019)|Фото: Накануне.RU

Чаще других приз выигрывали Игорь Акинфеев (10 раз) и Ринат Дасаев (6 раз).

Отметим, что в сезоне-2018/19 Гилерме провел 30 матчей в РПЛ, в которых 12 раз отстоял на ноль. На счету Маринато в данный момент 8 матчей за сборную страны.

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Гилерме получил приз "Вратарь года" имени Льва Яшина

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Теги: Маринато Гилерме, Локомотив, сборная России, вратарь года



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