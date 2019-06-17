В Перми родители учеников школы, "дискриминировавшей" девочек, собирают подписи в поддержку директора

В Перми родители учеников школы №4, которая "прославилась" историей с дискриминацией девочек при приёме в первый класс, написали письмо в поддержку директора учреждения Татьяны Дьяковой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, проходной балл в первый класс гимназии для девочек составляет– 69,1, а для мальчиков – 65,7. Департамент образования Перми после проверки объявил директору выговор.

Родители написали письмо в поддержку директора, а также начали сбор подписей под ним, рассказала в своём Facebook депутат думы Перми Надежда Агишева, дочь которой, обучающуюся в этой же школы, ранее не пустили за уроки из-за розовых волос.

Политик приводит текст письма. Описывая заслуги Дьяковой, авторы письма говорят о том, что "выступают против решения родителями рядовых вопросов раздуванием публичных скандалов, когда интересы отдельных родителей превалируют над здравым смыслом".

"Мы полностью поддерживаем Татьяну Дьякову в установлении требований к внешнему виду учащихся и считаем необоснованными предъявляемые к ней претензии о нарушении прав детей при приёме в первый класс", - говорится в письме.

Агишева, комментируя письмо, отметила: "его авторам неведомо, что санкций за нарушения право на образование добивалась прокуратура Дзержинского района. И что вопрос о том, дисквалифицируют ли директора, будет решать суд".

"Хуже, что после истории с "розовыми волосами" администрация школы обещала ученикам содействовать организации Совета старшеклассников, как эффективного способа коммуникаций детей, педагогов и родителей. Ребята писали письмо с такой просьбой и собирали подписи, но эта идея не нашла поддержки у директора. Дело не в фигуре директора. Родители пытаются закрепить систему, где можно дискриминировать ребёнка, травить его. Осуждают тех, кто готов заступиться за права собственных детей на образование в среде, в которой не унижают человеческое достоинство"", - полагает политик.