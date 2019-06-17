14 Октября 2020
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Марк Варшавер (2019) | Фото:kremlin.ru

СМИ сообщили о госпитализации директора театра "Ленком"

Актер театра и кино, директор "Ленкома" Марк Варшавер, по неподтвержденной информации, доставлен в одну из столичных клиник. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что артисту вызвали "скорую помощь" в связи с плохим самочувствием.

Между тем, заместитель директора театра Сергей Вольтер сообщил радиостанции "Говорит Москва", что информация о госпитализации директора Марка Варшавера не достоверна. "С Марком Борисовичем все нормально, он поехал сделать некоторое обследование", - заявил Вольтер.

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Марк Варшавер — советский актер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ. В 1979 году Марк Борисович начал работать главным администратором в "Ленкоме". В том же году был назначен на должность директора-распорядителя. Он стоит во главе легендарных проектов московского театра — "Вишневый сад", "Женитьба", "Пролетая над гнездом кукушки", "Шут Балакирев", "Тартюф" и др.

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СМИ сообщили о госпитализации директора театра "Ленком"

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Теги: марк варшавер, госпитализация, ленком



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