Мэй ищет возможность лично встретиться с Путиным на G20

Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Осаке в конце июня.

По данным источника газеты The Guardian, Москва и Лондон рассматривают возможности оттепели в отношениях.

В случае, если встреча состоится, она станет первой после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, отмечает Regnum.

Газета пишет, что Британия по-прежнему возлагает ответственность за случившееся на Россию, однако готова частично восстановить отношения при определенных условиях.

4 марта полицейские объявили, что в одном из торговых центров города Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали мужчина и женщина. Ими оказались Сергей Скрипаль и его дочь. Тереза Мэй заявила, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся несет Москва. Москва все обвинения отрицает, отмечая, что еще в 2017 года полностью уничтожила все свое химическое оружие.

В знак солидарности с Лондоном более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства.