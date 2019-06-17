Депутаты думы Екатеринбурга приняли "поправки Высокинского"

Конфликт, связанный с отказом Екатеринбургской думы голосовать за корректировку главного финансового документа на текущий год, близится к завершению. Как передаёт корреспондент Накануне.RU, на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по местному самоуправлению народные избранники единогласно высказались за то, чтобы утвердить бюджет-2019 с учётом дополнительных доходов в объёме 5,2 млрд руб., которые планируется получить за счёт трансфертов из федеральной и областной казны. В случае непринятия поправок, эти деньги могут быть "заморожены" на неопределённый период, а как следствие - не начнётся финансирование ремонта и строительства школ, других социальных объектов, проектирование второй ветки метро и так далее.

Сегодня были учтены требования депутатов исключить из расходов средства на издание газетной продукции (20 млн руб.), создание видеостудии и строительство музейного комплекса памяти тружеников тыла (100 млн руб.). К дополнительным расходам на СМИ дума может вернуться осенью, а деньги для финансирования музея, возможно, просто перераспределят между тружениками тыла в виде каких-то выплат - этот вопрос ещё требует обсуждения.

Напомним, что в минувшую пятницу в ходе переговоров депутатов местного представительного органа во главе со спикером Игорем Володииным и мэром Екатеринбурга Александром Высокинским речь шла об исполнении именно этих позиций.

Однако ряд народных избранников в ходе обсуждения увидели нарушения пятничных договорённостей в том, что уже в запланированных расходах на СМИ фигурирует закупка печатного оборудования за 7,5 млн руб. Это послужило поводом для депутатов Дмитрия Сергина, Александра Караваева и Александра Колесникова фактически обвинить администрацию города в очередном неуважении к представительной власти.

"Ранее мы обсудили с главой предмет соглашения, а на выходе видим что-то третье", - аргументировал Караваев претензии свои и коллег.

Но представители горадминистрациии объяснили, что речь идёт об уже запланированных в казне расходах, связанных с необходимостью печатания официального муниципального издания "Екатеринбургский вестник", который сейчас издаётся тиражом 300 экземпляров с помощью принтера - этого количества не хватает даже для сотрудников администрации. Поскольку нормативно-правовые акты местного значения обязательны к публикации именно в "Вестнике", решено приобрести мини-типографию, которая, по расчётам специалистов, окупится через восемь месяцев.

Эта информация успокоила народных избранников, когда они высказывались за поправки в бюджет-2019. Окончательное решение примет уже вся гордума на внеочередном заседании, назначенном на ближайшую пятницу, 21 июня. Очевидно, что после сегодняшнего обсуждения предстоящее голосование станет формальностью. Едва ли у кого-то из депутатов появится желание войти в историю как человек, ставший на пути многомиллиардного денежного потока в городскую казну.