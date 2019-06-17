Депутаты думы Екатеринбурга приняли "поправки Высокинского"

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
заседание рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты думы Екатеринбурга приняли "поправки Высокинского"

Конфликт, связанный с отказом Екатеринбургской думы голосовать за корректировку главного финансового документа на текущий год, близится к завершению. Как передаёт корреспондент Накануне.RU, на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по местному самоуправлению народные избранники единогласно высказались за то, чтобы утвердить бюджет-2019 с учётом дополнительных доходов в объёме 5,2 млрд руб., которые планируется получить за счёт трансфертов из федеральной и областной казны. В случае непринятия поправок, эти деньги могут быть "заморожены" на неопределённый период, а как следствие - не начнётся финансирование ремонта и строительства школ, других социальных объектов, проектирование второй ветки метро и так далее.

Сегодня были учтены требования депутатов исключить из расходов средства на издание газетной продукции (20 млн руб.), создание видеостудии и строительство музейного комплекса памяти тружеников тыла (100 млн руб.). К дополнительным расходам на СМИ дума может вернуться осенью, а деньги для финансирования музея, возможно, просто перераспределят между тружениками тыла в виде каких-то выплат - этот вопрос ещё требует обсуждения.

Напомним, что в минувшую пятницу в ходе переговоров депутатов местного представительного органа во главе со спикером Игорем Володииным и мэром Екатеринбурга Александром Высокинским речь шла об исполнении именно этих позиций.

Однако ряд народных избранников в ходе обсуждения увидели нарушения пятничных договорённостей в том, что уже в запланированных расходах на СМИ фигурирует закупка печатного оборудования за 7,5 млн руб. Это послужило поводом для депутатов Дмитрия Сергина, Александра Караваева и Александра Колесникова фактически обвинить администрацию города в очередном неуважении к представительной власти.

"Ранее мы обсудили с главой предмет соглашения, а на выходе видим что-то третье", - аргументировал Караваев претензии свои и коллег.

Но представители горадминистрациии объяснили, что речь идёт об уже запланированных в казне расходах, связанных с необходимостью печатания официального муниципального издания "Екатеринбургский вестник", который сейчас издаётся тиражом 300 экземпляров с помощью принтера - этого количества не хватает даже для сотрудников администрации. Поскольку нормативно-правовые акты местного значения обязательны к публикации именно в "Вестнике", решено приобрести мини-типографию, которая, по расчётам специалистов, окупится через восемь месяцев.

Эта информация успокоила народных избранников, когда они высказывались за поправки в бюджет-2019. Окончательное решение примет уже вся гордума на внеочередном заседании, назначенном на ближайшую пятницу, 21 июня. Очевидно, что после сегодняшнего обсуждения предстоящее голосование станет формальностью. Едва ли у кого-то из депутатов появится желание войти в историю как человек, ставший на пути многомиллиардного денежного потока в городскую казну.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты думы Екатеринбурга приняли "поправки Высокинского"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поправки Высокинского, бюджет Екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.01.2020 15:07 Мск Высокинского не смогут отправить в отставку за не предоставление отчёта
Ранее 25.06.2019 10:29 Мск Депутаты гордумы Екатеринбурга не собираются уходить на каникулы
Ранее 25.06.2019 08:34 Мск Отчёт главы Екатеринбурга перед депутатами гордумы опять перенесли
Ранее 21.06.2019 09:29 Мск Дата рассмотрения отчёта главы Екатеринбурга перед депутатами остаётся открытой
Ранее 17.06.2019 11:26 Мск Вице-губернатор увидел "воздействие крупного бизнеса" на думу Екатеринбурга

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.06.2019 14:56 Мск Кризис миновал? Мэр и дума Екатеринбурга договорились: поправки в городской бюджет примут через неделю
Ранее 13.06.2019 07:58 Мск Мэр Екатеринбурга о демарше депутатов гордумы: "У нас всегда были разные мнения"
Ранее 11.06.2019 10:39 Мск "Депутатам думы Екатеринбурга отказало чувство самосохранения". Мэрия готовит ответ на демарш
Ранее 11.06.2019 09:43 Мск Власть Екатеринбурга размежевалась из-за бюджета. Пять с лишним млрд для города под вопросом.
Ранее 11.06.2019 09:06 Мск Демарш думы Екатеринбурга: депутаты "завернули" поправки в бюджет города

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети