14 Октября 2020
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Общество За рубежом
Илон Маск (2018) | Фото:instagram.com/elonmusk

Илон Маск пригрозил удалить свой аккаунт в твиттере

Нечто странное происходит с Twitter-аккаунтом миллиардера Илона Маска (47). Он то репостит мемы, то публикует чужие картинки без ссылки на автора, потом ругается с подписчиками и грозится удалить свой блог. Многие подозревают, что основатель Tesla и Space X вновь нагрянул в студию к комику Джо Рогану, с которым осенью прошлого года раскурил сигарету с марихуаной.

Например, накануне Маск сначала опубликовал в твиттере обложку новой компьютерной игры "NieR: Automata 2B". Ему в комментариях намекнули, что неплохо было бы указать ссылку на иллюстратора, придумавшего картинку. На это Маск ответил "нет", а потом "это совершенно секретно". Что именно секретно – непонятно.

Позже он удалил картинку и оставил теперь совершенно не явную по смыслу фразу " Not 2b ", которую можно перевести как "не быть". Следующий твит – угроза. "Просто удалю мой Twitter-аккаунт". В комментариях тут же бросились умолять Маска не удалять блог, поскольку он часто бывает забавным, а сам миллиардер – один из немногих людей его уровня, кто не боится быть доступным и простым в общении.

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Илон Маск пригрозил удалить свой аккаунт в твиттере

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Теги: илон маск, твиттер, комментарии, блог



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