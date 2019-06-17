14 Октября 2020
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Общество Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске МУП "Горэкоцентр" признано банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом МУП "ГорЭкоЦентр". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В суд с иском обратилось МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети". Сумма исковых требований составила 31,5 млн рублей.

Суд заявление МУП "ЧКТС" удовлетворил. МУП "ГорЭкоЦентр" признано банкротом. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком до 13 декабря 2019 года. Конкурсным управляющим утверждена член саморегулируемой организации арбитражный управляющих "Южный Урал" Мария Можайцева.

"Включить в третью очередь реестра требований кредиторов МУП "Городской экологический центр" требование МУП "ЧКТС" в размере 31 483 246 руб. 41 коп., в том числе 28 000 000 руб. основной задолженности, 1 640 356 руб. процентов по займу, 1 842 890 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами", - говорится в решении.

Следующее заседание, где будут рассмотрены результаты конкурсного производства, назначено на 5 декабря.

Напомним, в сентябре прошлого года после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. 24 сентября в городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов.

мусор, помойка, Челябинск(2018)|Фото: Накануне.RU

Глава Челябинска Евгений Тефтелев уволил Игоря Галичина с поста директора МУП "ГорЭкоЦентр". После "мусорного коллапса" в городе ему было предъявлено обвинение в растрате, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

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В Челябинске МУП "Горэкоцентр" признано банкротом

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Теги: МУП "Горэкоцентр", банкротство, долг, суд,



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