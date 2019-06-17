КамАЗ, перевозивший "Панцирь-С", перевернулся из-за ямы на дороге

Причиной аварии с участием КамАЗа с военной техникой, произошедшей в марте во Владивостоке, стала яма на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного управления по Тихоокеанскому флоту.

11 марта на трассе "Седанка - Патрокл" военный КамАЗ при прохождении поворота опрокинулся на левый борт. В ДТП никто не пострадал.

В социальных сетях появились фото с места ДТП. Сообщалось, что военный автомобиль - предположительно "Панцирь-С1".

Следователи не усмотрели состава преступления в действиях водителя автомобиля. В возбуждении уголовного дела отказано, передает "Интерфакс".

При этом будет дана оценка действиям чиновников управления дорог и благоустройства Владивостока.