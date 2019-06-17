14 Октября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
на трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль &quot;Панцирь-С1&quot; (2019) | Фото: inforos.ru

КамАЗ, перевозивший "Панцирь-С", перевернулся из-за ямы на дороге

Причиной аварии с участием КамАЗа с военной техникой, произошедшей в марте во Владивостоке, стала яма на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного управления по Тихоокеанскому флоту.

11 марта на трассе "Седанка - Патрокл" военный КамАЗ при прохождении поворота опрокинулся на левый борт. В ДТП никто не пострадал.

В социальных сетях появились фото с места ДТП. Сообщалось, что военный автомобиль - предположительно "Панцирь-С1".

Следователи не усмотрели состава преступления в действиях водителя автомобиля. В возбуждении уголовного дела отказано, передает "Интерфакс".

При этом будет дана оценка действиям чиновников управления дорог и благоустройства Владивостока.

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КамАЗ, перевозивший "Панцирь-С", перевернулся из-за ямы на дороге

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Теги: камаз, панцирь-с, владивосток



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Ранее 11.03.2019 12:16 Мск Не вписался в поворот: во Владивостоке опрокинулся военный "КамАЗ"

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