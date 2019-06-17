Семьи Сургута попросили Путина увеличить возраст молодёжи до 40 лет

Семьи Сургута обратились к Владимиру Путину в преддверии его Прямой линии, которая состоится 20 июня, с требованием повысить возраст молодых граждан с 35 лет до 40 лет. Это связано с тем, что в округе "буксует" программа выделения жилья молодым семьям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

В обращении лидер фракции ЛДПР в окружной думе Виктор Сысун отметил, что, начиная с 2006 г., в программу предоставления жилья вступили более 40 тыс. семей.

"Из-за недостаточности финансирования из программы исключены более 6 тыс. семей в силу достижения предельного возраста участия с ней, который сегодня составляет 35 лет", - говорится в обращении.

Из-за роста продолжительности жизни, а также повышения пенсионного возраста справедливо будет повысить возраст молодежи до 40 лет, считают либерал-демократы. Такое решение повлияет на социальную активность молодёжи и вовлечёт её в социальную практику, изменит уровень социальной ответственности и гражданско-патриотического отношения к своей стране, региону и народу, а также поможет найти талантливых людей в различных сферах жизни.

Напомним, 3 марта молодые семьи Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска и еще нескольких городов ХМАО выходили на массовые пикеты. 8 марта, многодетные семьи пикетировали администрацию губернатора.

В декабре прошлого года губернатор Югры Наталья Комарова подписала изменения в окружной закон "О регулировании отдельных жилищных отношений". Документ устанавливает условия предоставления субсидии на покупку или строительство жилых помещений молодым семьям, молодым специалистам и представителям коренных малочисленных народов в автономном округе, подавшим заявления на получение государственной поддержки до 31 декабря 2010 года. А в конце января 2019 года в Югре установили приоритеты по выплатам субсидий по программе для молодых семей.