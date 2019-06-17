72 прикамца приняли участие в региональном этапе конкурса "Цифровой прорыв"

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете прошел региональный этап конкурса "Цифровой прорыв" платформы "Россия – страна возможностей", в рамках которого начался 36-часовой форум разработчиков (хакатон). В нём дизайнеры, программисты и IT-управленцы решали актуальные задачи в сферах здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды.

На открытии губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил участников регионального этапа, а также отметил, что такие конкурсы и активности очень полезны с точки зрения решаемых на них задач: "Ваше участие важно не только вам, но и нам. Реальным результатом будет наше с вами партнёрство на благо Пермского края. Подчеркну, что Прикамье – одно из лучших мест в стране, чтобы начинать проекты в сфере цифровизации и развивать свои компетенции, потому что мы один из самых динамичных регионов в сфере IT, у нас много амбициозных и масштабных задач".

Своё приветствие участникам хакатона направил и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его зачитала руководитель направления молодёжных проектов АНО "Россия – страна возможностей" Ирина Карих: "Этот конкурс действительно создаёт возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт, а главное, изменить жизнь. Свою собственную — получив предложение о работе, своего бизнеса – воспользовавшись советами лучших специалистов, своего города – предложив новые технологичные решения".

От себя Ирина Карих добавила, что сегодня хакатон проходит ещё в четырёх городах России — Казани, Великом Новгороде, Якутске и Симферополе, поблагодарила всех за поддержку и участие.

В Прикамье в хакатоне приняли участие 72 человека. Для попадания на региональный этап конкурса нужно было подтвердить свои компетенции через онлайн-тестирование.

Победители регионального этапа смогут участвовать в 48-часовом хакатоне на федеральном уровне 27–29 сентября. У 400 лучших участников со всей России будет возможность получить грант на развитие проекта от Фонда содействия инновациям, грантовый фонд которого составляет 200 млн рублей. А 20 команд-финалистов смогут выиграть денежный приз из общего фонда в 10 млн рублей.

По результатам участники смогут открыть бизнес, занять вакантное место в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в Мастерской управления "Сенеж" – образовательном центре АНО "Россия — страна возможностей".

Напомним, в России, в том числе и в Пермском крае, реализуется нацпрограмма "Цифровая экономика РФ" – комплексная программа цифрового развития. Речь идёт прежде всего о разработке и широком использовании сквозных цифровых решений в системе государственного управления, экономике, коммунальной и социальной сферах, энергетике, промышленности и транспорте. Для достижения этих целей необходимо найти лучшие таланты в сфере ИT, дизайна и управления цифровыми проектами. Проект "Цифровой прорыв" платформы "Россия – страна возможностей" ориентирован на решение этих задач.

"Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля и является одним из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В Пермском крае мероприятие проходит при поддержке краевого Министерства информационного развития и связи.

Проект нацелен на поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов страны.