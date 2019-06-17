14 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
ВАЗ, дерево (2019) | Фото:ГИБДД Курганской области

Под Курганом водитель легковушки врезался в дерево: один пассажир погиб, второй - в больнице

В Курганской области на трассе водитель "пятнашки" врезался в дерево.

ДТП произошло вечером 15 июня на выезде с дороги от СНТ "Мелиоратор" на трассу "Курган - Звериноголовское", сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Водитель 1983 года рождения не справился с управлением, машина слетела в кювет и врезалась в дерево. Травмы получила девушка 1996 года рождения - она находилась на переднем сидении.

Мужчина 1984 года, который сидел сзади, получим травмы, не совместимые с жизнью.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

ВАЗ, дерево(2019)|Фото:ГИБДД Курганской области

ВАЗ, дерево(2019)|Фото:ГИБДД Курганской области

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Под Курганом водитель легковушки врезался в дерево: один пассажир погиб, второй - в больнице

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Теги: Мелиоратор, ВАЗ, водитель, пассажир, смерть, гибель, ДТП, трасса



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