Под Курганом водитель легковушки врезался в дерево: один пассажир погиб, второй - в больнице

В Курганской области на трассе водитель "пятнашки" врезался в дерево.

ДТП произошло вечером 15 июня на выезде с дороги от СНТ "Мелиоратор" на трассу "Курган - Звериноголовское", сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Водитель 1983 года рождения не справился с управлением, машина слетела в кювет и врезалась в дерево. Травмы получила девушка 1996 года рождения - она находилась на переднем сидении.

Мужчина 1984 года, который сидел сзади, получим травмы, не совместимые с жизнью.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.