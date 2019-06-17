В Екатеринбурге бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе завершился проигрышем для россиянина Кудряшова

Российский боксер Дмитрий Кудряшов на прошедшем 16 июня поединке в Екатеринбурге проиграл боксеру из Конго Илунге Макабу, передает корреспондент Накануне.RU.

Макабу присудили победу техническим нокаутом в пятом раунде 12-раундового боя.

Этот поединок был за титул WBC Silver в первом тяжелом весе, Кудряшов не смог стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. Позже он извинился перед своими болельщиками, отметив, что "что-то не получилось, бился, не сдался, но результат не тот".

Макабу, комментируя бой, отметил, что Кудряшов - отличный боксер и его нелегко было одолеть.

Это поражение - уже третье в боксерской карьере Дмитрия Кудряшова, в его активе 23 победы. У Макабу - 25 побед, включая эту.