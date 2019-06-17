14 Октября 2020
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Общество За рубежом
(2019) | Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС

Французские миллиардеры, обещавшие помочь в восстановлении Нотр-Дама, до сих пор не дали ни цента

Французские миллиардеры, которые публично обещали миллионы долларов на восстановление собора Парижской Богоматери, до сих пор не заплатили ни копейки на восстановление национального памятника. Собор, напомним, сгорел 15 апреля.

Пока на реконструкцию собора через благотворительные фонды жертвуют простые граждане, в основном французы и американцы. Их пожертвований хватает на оплату текущих счетов и зарплату 150 рабочим, занятым на восстановлении церкви. В этом месяце на реконструкцию собрали около $4 млн.

"Крупные доноры не заплатили. Ни цента", - говорит официальный представитель Нотр Дам де Пари Андре Фино. "Они (миллиардеры) хотят знать, на что именно тратятся их деньги, хотят знать о конкретных работах, а не перечислять деньги на зарплаты сотрудникам", - добавляет представитель собора.

В первые часы и дни после пожара множество французских богатеев наперебой обещали оказать финансовую помощь при восстановлении собора. Это вызвало критику: многие считали, что так миллиардеры просто тешат свое тщеславие и хотят быть увековеченными в истории. Теперь наверняка на них обрушится еще больше негатива.

Напомним, Франсуа Пино, владеющий такими брендами как Gucci и Saint Laurent, пообещал $112 млн, Патрик Пуянне – глава энергетической компании Total – примерно такую же сумму. Бернар Арно – глава мирового люксового гиганта LVMH, которому принадлежат Louis Vuitton и Dior, обещал выделить 200 миллионов евро.

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Французские миллиардеры, обещавшие помочь в восстановлении Нотр-Дама, до сих пор не дали ни цента

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Теги: собор парижской богоматери, нотр-дам де пари, благотворительность, миллиардеры, обман



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